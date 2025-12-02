Парк Ривьера в Можайском округе проводит зимние праздники с играми и мастер-классами

Парк «Ривьера» в Можайском городском округе с 3 по 7 декабря приглашает детей и взрослых на зимние эстафеты, творческие мастер-классы и встречи с Дедом Морозом, сообщает пресс-служба администрации Можайского м.о.

С 3 декабря парк «Ривьера» в Можайском округе начинает серию зимних мероприятий для детей и взрослых. В первый день с 10:20 на центральной площади пройдут «Снежные эстафеты со Снегурочкой», а в 10:45 в творческой мастерской состоятся «Зимние забавы» с Дедом Морозом и Снегурочкой, включающие игры и хороводы. В 11:05 начнется «Новогодняя мастерская», где можно создать праздничный сувенир.

4 декабря в 19:00 в творческой мастерской пройдет «Школа мастерства», где под руководством наставников участники сделают елочную игрушку «Месяц». 5 декабря повторится детская программа с эстафетами, зимними играми и творческими мастер-классами.

6 декабря с 12:00 на центральной площади начнутся «Зимние эстафеты», затем в 12:25 пройдет анимационная программа «Ледяные забавы» с играми и конкурсами. В 12:55 в мастерской состоится викторина «Зимние тайны» для любознательных.

7 декабря с 12:00 до 14:00 творческая мастерская превратится в «Волшебную резиденцию Деда Мороза», где гости смогут пообщаться с главным зимним волшебником, рассказать стишок и загадать желание.

Сотрудники парка приглашают посетить мероприятия всей семьей и насладиться атмосферой праздника. Возрастные ограничения — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.