Парк «Ривьера» в Можайском округе принял более 10 тысяч гостей на новогодних каникулах

Парк «Ривьера» в Можайском округе стал одним из самых популярных мест для семейного отдыха в новогодние праздники, приняв свыше 10 тысяч посетителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В период новогодних каникул парк «Ривьера» в Можайском округе ежедневно посещали около 1000 человек. За все праздничные дни общее число гостей превысило 10 тысяч.

Для удобства посетителей парк работал в расширенном режиме: лыжная трасса регулярно укатывалась, была открыта теплая раздевалка для лыжников, горка для спуска функционировала с 9:00 до 21:00, а сам парк был доступен с 8:00 до 23:00. В парке работало кафе, а в праздничные дни открывалась специальная чайная зона в шатре.

В рамках праздников в парке провели семь мероприятий, включая два областных и пять тематических, которые собрали около 2 000 участников.

Администрация парка напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при катании с горки и выбирать только оборудованные трассы. Также гостям советуют одеваться теплее из-за особенностей местного климата.

Парк «Ривьера» продолжает приглашать жителей и гостей округа на зимний отдых и активные развлечения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.