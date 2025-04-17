Парк-приют для животных с тяжелой судьбой в Клину переезжает

Животные из парка-приюта «Земля прайда» успешно переезжают в новый просторный дом в парке Клина, сообщили в пресс-службе округа.

Первыми новоселами стали олениха Заря с оленятами, медведи Пряник и Финик, львы Паша, Рэм и Тео. На текущей неделе к ним присоединились пума Остин и ягуары Хюррем с Сулейманом.

Сейчас «старая» территория в районе дер. Кузнецово закрыта для посетителей — идут последние приготовления и оформление документов для работы на новом месте.

О начале работы парка-приюта будет сообщено дополнительно.

Идейный вдохновитель, создатель и руководитель парка — ветеринар по образованию Виктор Агафонов. Его детская мечта помогать животным стала для него делом всей его жизни. Свой первый подобный парк — «Белый лев» — он открыл в родном Приморье. А затем, в 2022 году, получилось создать такое место и в г. о.Клин Московской области. Сейчас в парке-приюте несколько десятков животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.