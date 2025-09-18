Парк построят на месте усадьбы графа Орлова-Денисова в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском округе будут благоустраивать старинный парк, некогда входивший в усадьбу графа Орлова-Денисова. В целом ухаживать за ним силами волонтеров пытаются уже примерно 10 лет: подрезают кусты, чистят тропинки, окашивают траву. Но теперь разрабатывается проект большого благоустройства, сообщает пресс-служба администрации округа.

Депутаты Сергиево-Посадского окружного Совета вместе с жителями наметили первые шаги: обсудили, где установить новые площадки, опоры освещения, сформировать тропинучную сеть и установить детские игровые комплексы. Липовый парк и каскад прудов создают удивительную, умиротворенную атмосферу. Именно поэтому парковая зона так популярна у жителей села Шеметово.

Предполагается, что проект войдет в программу губернатора Московской области «Парки Подмосковья», по которому в округе уже было построено три парка — «Скитские пруды», «Покровский» и Парк Победы.

«Мы хотим решить так, чтобы с одной стороны была историческая часть, а с другой стороны — более современный, но и в то же время важно сохранить парк целостным пространством. Будем решать совместно с жителями, я уверена, что все получится», — рассказала депутат Совета Сергиево-Посадского округа Анна Солдатова.

Согласно краеведческим изысканиям, большой графский парк в селе Шеметово благоустраивался в XVIII–XIX веках. Последний раз Орловы-Денисовы посетили свое подмосковное имение в 1914 году. Сейчас от былого поместья остались всего три каменных постройки вместе с частью липового парка, в котором уцелело 2 кедра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.