Парк Покровский в Сергиево-Посадском округе открылся после акарицидной обработки

Обработка от клещей — это влажная дезинсекция, при которой на всей территории распыляют специальное средство на траву, деревья и кустарники.

За сутки до проведения работ посетителей информировали в чате общественного совета. В день обработки ограничивали доступ посетителей на территорию обработки. Работы проводились утром. На территориях, на которых была проведена обработка, устанавливались информационные таблички.

Парк Покровский — востребованное место отдыха для детей и взрослых. Здесь проходят различные мероприятия: концерты, спортивные турниры, фестивали, оздоровительные и спортивные мероприятия, мастер-классы, цирковые представления и многое другое.

Парк расположено по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский округ, г. Хотьково, ул. Рабочая 2-я.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.