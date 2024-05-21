Парк Победы стал новым местом притяжения туристов и жителей Москвы

Парк Победы на Поклонной горе в мае посещали в 13 раз чаще, чем в прошлом году

Мемориальный комплекс на Поклонной горе привлекал посетителей для экскурсий и прогулок в мае 2024 года в 13 раз чаще, чем годом ранее. Помимо удобного расположения для просмотра салюта 9 Мая, на это повлияли массовые праздничные мероприятия, включая выставку трофейной военной техники.

Нагрузка на мобильные сети в Парке Победы

Парк Победы стал центром городских гуляний с 1 по 15 мая. С ростом количества посетителей выросла и нагрузка на сеть мобильной связи, справиться с которой МегаФону помогла передвижная базовая станция. Она взяла на себя дополнительный абонентский трафик — с ее помощью увеличилась скорость передачи данных и расширилась емкость основной сети.

В текущем году инженеры оператора значительно модернизировали телеком-оборудование, которое обслуживало Парк Победы. В частности, техспециалисты нарастили число антенн в устройствах, которые поддерживают технологию Multiple Input — Multiple Output (MIMO), а также провели рефарминг частот путем перевода части диапазонов 1800 и 2100 МГц в стандарты LTE (4G). Благодаря обновлениям расширилась емкость сети, а пользователи в ней равномерно распределились. Также выросла скорость передачи данных.

Мобильный интернет в Парке Победы

Директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Андрей Абрамов отметил, что в мае Парк Победы собрал на своей территории огромное число людей, которые активно пользовались мобильным интернетом — объем трафика в День Победы вырос почти на 45% относительно прошлого года.

«Мы постоянно отслеживаем нагрузку на сеть, поэтому смогли оперативно подготовить оборудование. Теперь средняя скорость скачивания выросла на 8,5%, а загрузки — в 13 раз, благодаря чему посетители парка могут обмениваться фотографиями и видео, а также одновременно вести прямые трансляции в соцсети без задержек», — рассказал Абрамов.

Фестивали в Парке Победы

С конца апреля в Парке Победы проводят интерактивный фестиваль с воссозданием Москвы 1940-х годов, открыли экспозицию с трофейными иностранной техникой и вооружением. Поучаствовать в фестивале и посмотреть образцы приехали не только российские, но и заграничные туристы.

Как выяснили аналитики МегаФона, основываясь на анализе обезличенных данных, среди них были жители Турции, Франции и Китая. В топ-5 стран по количеству гостей выставки вошли посетители из Казахстана и Белоруссии. Из российских регионов парк посещали жители Башкирии, Свердловской области и Югры. Больше всего туристов приехало из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Самары.

Парк Победы стал лидером по количеству зрителей среди столичных площадок для просмотра праздничного салюта 9 Мая. На Поклонной горе фейерверк посмотрели вдвое больше зрителей, чем даже на Крымском мосту рядом с Парком Горького, и в 5 раз больше, чем в Измайловском парке.