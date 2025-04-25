Парк Победы Наро-Фоминска награжден дипломом лауреата в главном парковом событии России

23–24 апреля в ЦВК «Экспоцентр» в Москве прошла V Международная выставка-конференция ParkSeason Expo, Форум парков стран БРИКС, Всероссийский слет директоров парков и Международный конгресс парков развлечений и производителей аттракционов. Это совместный проект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ассоциации парков, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Сотрудник парка Победы Зимина Дарья выступила в качестве спикера в сессии «Парки Победы и мемориальные комплексы», познакомив участников Международной выставки-конференции ParkSeason Expo с Наро-Фоминским г. о. и парком Победы.

В этом году на выставке были представлены лучшие технологии в 9 тематических разделах:

«Благоустройство и озеленение»

«Уборка и обслуживание территорий»

«Безопасность и IT-решения»

«Развлечения и досуг»

«Спорт и здоровье»

«Общественное питание»

«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями»

«Экология, природа и животный мир»

«Туризм и гостеприимство»

Производители и поставщики услуг на протяжении 2-х дней делились решениями для управления парками и общественными пространствами, опытом создания центров притяжения и формирования комфортной городской среды.

23 апреля в московском концертно-банкетном зале «Триумф» состоялась церемония награждения лауреатов и победителей.

Парк Победы был награжден дипломом лауреата, в категории «Парк года» в номинации «Мемориальный парк».

Хочется отметить, что в данной номинации в финал вышли только 5 парков со всей России:

Парк «Патриот» (г. Курск)

Мемориальный комплекс Мирным гражданам (д. Зайцево)

Парк у Вечного огня (г. Магнитогорск)

Площадь защитников Донбасса (г. Новокузнецк)

Парк Победы (г. Наро-Фоминск)

Победителем стал Мемориальный комплекс Мирным гражданам (д.Зайцево).

Мы гордимся столь высокой оценкой деятельности парка в премии Всероссийского уровня и выражаю благодарность сотруднику парка Зиминой Дарье, за подготовку проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.