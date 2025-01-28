Парк «Питомник» реконструируют в Серпухове

В Серпухове парк «Питомник» планируют реконструировать. Объект стал победителем голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Территория будет комплексно реконструирована. Основной вопрос, который поступает от жителей, — сохранение зеленых насаждений и освещение.

Планируется высадка около 1,5 тыс. деревьев и кустарников, обустройство порядка 400 м пространств под цветники, установка более 200 опор освещения, а также камер видеонаблюдения.

Будет увеличена зона отдыха: обустроена современная спортивная и детская площадки, зона для выгула домашних питомцев.

В настоящее время ведутся конкурсные процедуры, после чего подрядчик приступит к реконструкции объекта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», – сказал Воробьев.