Парк «Пехорка» в Балашихе вновь стал первым по посещаемости в Подмосковье

С 22 апреля по 1 мая парк «Пехорка» в Балашихе посетили 85,6 тыс. человек. Парк стал самым востребованным на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк «Пехорка» расположен в центре города Балашиха. На территории расположены детские площадки, спортивные зоны и скейт-парк. Кроме того, в парке обустроена набережная. Для активного времяпрепровождения есть прокаты спортивного инвентаря. В летний период работает лодочная станция. Для прогулок с собаками в парке обустроена площадка для выгула питомцев.

Парк продолжает развиваться. Здесь продолжают появляться новые игровые зоны и арт-объекты, делая «Пехорку» еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений.

Адрес парка: Московская область, Балашиха, ул. Парковая, владение 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.