Парк «Пехорка» в Балашихе стал самым посещаемым в Подмосковье на новогодних каникулах

Парк «Пехорка» в Балашихе посетили 113 тысяч человек в начале 2026 года, что стало рекордом среди парков Подмосковья в городах с населением более 200 тысяч, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центром притяжения для гостей стала резиденция Деда Мороза, где проводились мастер-классы и принимались письма для волшебника. В парке также организовали праздничные концерты, анимационные программы, спортивные разминки и пробежки. Каток с искусственным льдом площадью 750 квадратных метров продолжает работать для всех желающих.

Всего в новогодние каникулы парки Московской области приняли около 3,3 миллиона гостей — это на 831 тысячу больше, чем в прошлом году. Для отдыхающих были открыты 48 катков, 37 горок и 62 лыжные трассы, а также проведены культурные и спортивные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.