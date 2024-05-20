Парк Пехорка в Балашихе стал самым популярным на прошлой неделе

С 13 по 19 мая парк Пехорка в Балашихе посетили 106 тыс. человек. Парк стал самым востребованным на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк Пехорка расположен в центре города Балашиха. На территории находятся детские площадки, спортивные зоны и скейт парк. В летний период работает лодочная станция. Для активного времяпрепровождения есть прокаты спортивного инвентаря. Для прогулок с собаками в парке обустроена площадка для выгула питомцев. Кроме того, в парке расположены контактный зоопарк, площадки для игры в футбол и волейбол.

Парк продолжает развиваться. Здесь появляются новые игровые зоны, арт-объекты, спортивные и детские площадки, делая пространство еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений.

Парк расположен по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, вл. 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.