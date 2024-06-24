Парк Пехорка в Балашихе стал первым по посещаемости в Подмосковье за неделю

С 17 по 23 июня парк «Пехорка» в Балашихе посетили 74 тыс. человек. Парк стал самым востребованным по посещаемости на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк Пехорка расположен в центре города Балашиха. На территории расположены детские площадки, спортивные зоны и скейт парк. Кроме того, в парке обустроена набережная. Для активного времяпрепровождения есть прокаты спортивного инвентаря. В летний период работает лодочная станция. Для прогулок с собаками в парке обустроена площадка для выгула питомцев.

Парк продолжает развиваться. Здесь продолжают появляться новые игровые зоны и арт-объекты, делая «Пехорку» еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений.

Адрес парка: Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, влд.4

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.