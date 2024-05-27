Парк «Пехорка» в Балашихе стал первым по посещаемости в Подмосковье за неделю

С 20 по 26 мая парк «Пехорка» в подмосковной Балашихе посетили 118 тыс. человек. Парк стал самым востребованным по посещаемости на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк «Пехорка» расположен в центре города Балашиха. На территории расположены детские площадки, спортивные зоны и скейт парк. В летний период работает лодочная станция. Для активного времяпрепровождения есть прокаты спортивного инвентаря. Для прогулок с собаками в парке обустроена площадка для выгула питомцев. Кроме того, в парке расположены контактный зоопарк, площадки для игры в футбол и волейбол.

Парк продолжает развиваться. Здесь продолжают появляться новые игровые зоны, арт-объекты, спортивные и детские площадки, делая «Пехорку» еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений.

Парк находится по адресу: Балашиха, ул. Парковая, влд. 4.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.