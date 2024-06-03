Парк Пехорка в Балашихе посетили 105 тыс человек за неделю

С 27 мая по 2 июня парк Пехорка в Балашихе посетили 105 тыс. человек. Парк стал самым востребованным на прошлой неделе, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

Парк Пехорка расположен в центре г. Балашиха. На территории находятся детские площадки, спортивные зоны и скейт парк. В летний период работает лодочная станция. Для активного времяпрепровождения есть прокаты спортивного инвентаря. Для прогулок с собаками в парке обустроена площадка для выгула питомцев. Кроме того, там расположены контактный зоопарк, площадки для игры в футбол и волейбол.

Парк продолжает развиваться. Здесь появляются новые игровые зоны, арт-объекты, спортивные и детские площадки, делая общественное пространство еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений.

Посетить парк можно по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, влд. 4.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.