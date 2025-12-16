Парк «Пегас» в Егорьевске проводит зимние тренировки по скандинавской ходьбе

В парке «Пегас» в Егорьевске 16 декабря прошла тренировка по скандинавской ходьбе для участников клуба «Активное долголетие». Бесплатные занятия проходят каждую неделю, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке «Пегас» в Егорьевске 16 декабря состоялась очередная тренировка по скандинавской ходьбе. Занятия организует клуб «Активное долголетие», приглашая к участию всех желающих. По словам организаторов, скандинавская ходьба укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает координацию и помогает поддерживать физическую форму. Тренировки проходят бесплатно каждую неделю по вторникам в 10:50.

Для детей в парке также предусмотрены зимние развлечения. По четвергам в 16:00 в игровом павильоне проходят творческие мастер-классы, где ребята осваивают различные техники рисования и декоративно-прикладного искусства. В 16:30 стартует программа «В кругу друзей» с играми, конкурсами и флешмобами.

С 21 декабря в парке откроется Резиденция Деда Мороза, где дети смогут встретиться с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Записаться и получить справки можно по телефону +7 (49640) 4-58-43. Парк «Пегас» находится по адресу: г. Егорьевск, ул. Советская, 36.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.