Парк Мира в Мытищах посетили 44 тыс человек за неделю

С 10 по 16 июня парк Мира в Мытищах посетили 44 тыс. человек. Парк вошел в пятерку самых востребованных парков. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк Мира — расположен на правом берегу Яузы между Шараповкой, Новомытищинским проспектом и улицей Мира. Разнообразные локации и площадки позволяют проводить в парке мероприятия разных форматов. В парке находятся амфитеатр, площадь фонтана, несколько детских площадок в парке, скейтпарк, парк аттракционов.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.