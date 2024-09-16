Парк «Меленки» открыли в Павловском Посаде

Парк находится на берегу реки Клязьма в центре Павловского Посада.

Он назван в честь деревни Меленки, которая когда-то располагалась на этом месте. В 1844 году, по указу царя, деревни Вохна, Захарово, Усово, Дуброво и Меленки объединились и стали основой города Павловский Посад. Название деревни, по словам краеведа Павловского Посада, связано с мельницами, которые стояли с середины 18 века и мололи муку.

«Теперь парк „Меленки“ — это современная территория для отдыха, которая отвечает всем запросам времени. Уверен, что данная общественная территория будет пользоваться популярностью не только у местных жителей, но и туристов нашего округа», — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.