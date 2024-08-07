Парк «Меленки» готовится принимать жителей и гостей Павловского Посада

В 2023 году в рамках мероприятий государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» мы начали реализацию проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды парка «Меленки» — благоустройство рекреационной зоны на реке Клязьма в Павловском Посаде. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сейчас на площадке идет сразу несколько видов работ:

асфальтируются покрытия тротуаров и велодорожек, укладывается тротуарная плитка;

устанавливаются туалетные модули и павильон охраны;

проводится монтаж сцены и всесезонной горки;

завершается монтаж зоны эко образования «Зеленая фабрика»;

производится устройство детской игровой площадки;

выполняется устройство спортивных площадок — памп-трека;

проводится укрепление дорожек бутовым камнем;

идет установка решетчатого покрытия и ограждения променада, а также установка светотехнических комплексов, выполнена прокладка кабельной линии;

проводятся работы по частичному ремонту действующего моста и озеленению территории.

После открытия парка планируется проводить здесь главные фестивали и массовые мероприятия.

Предполагаемая дата — 15 сентября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.