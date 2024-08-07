Парк «Меленки» готовится принимать жителей и гостей Павловского Посада
Фото - © Администрация Павлово-Посадского городского округа
В 2023 году в рамках мероприятий государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» мы начали реализацию проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды парка «Меленки» — благоустройство рекреационной зоны на реке Клязьма в Павловском Посаде. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Сейчас на площадке идет сразу несколько видов работ:
асфальтируются покрытия тротуаров и велодорожек, укладывается тротуарная плитка;
устанавливаются туалетные модули и павильон охраны;
проводится монтаж сцены и всесезонной горки;
завершается монтаж зоны эко образования «Зеленая фабрика»;
производится устройство детской игровой площадки;
выполняется устройство спортивных площадок — памп-трека;
проводится укрепление дорожек бутовым камнем;
идет установка решетчатого покрытия и ограждения променада, а также установка светотехнических комплексов, выполнена прокладка кабельной линии;
проводятся работы по частичному ремонту действующего моста и озеленению территории.
После открытия парка планируется проводить здесь главные фестивали и массовые мероприятия.
Предполагаемая дата — 15 сентября.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.
«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.