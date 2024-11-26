Парк Лапса в округе Люберцы вошел в десятку лидеров по посещаемости за неделю

С 18 по 24 ноября парк Лапса в городском округе Люберцы посетили 15,4 тыс. человек. Парк вошел в десятку самых посещаемых парков на прошлой неделе. Он занял седьмое место, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк Лапса в городском округе Люберцы является важным зеленым пространством для жителей этого района.

Одним из ключевых аспектов благоустройства парка является создание удобных пешеходных и велосипедных дорожек. Это позволяет не только легко передвигаться по территории парка, но и активно проводить время на свежем воздухе. Также в парке устанавливаются скамейки и беседки, что делает отдых в нем более приятным.

Также в парке могут быть предусмотрены игровые и спортивные зоны для детей и взрослых, такие как площадки для игр и тренажеры. Это помогает привлечь различные категории отдыхающих и способствует активному отдыху.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.