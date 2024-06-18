Парк имени Толстого в Химках стал вторым по посещаемости на прошлой неделе

С 10 по 16 июня парк имени Л. Н. Толстого в городском округе Химки посетили 51 тыс. человек. Парк стал вторым по востребованности на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк Толстого — один из самых красивых парков городского округа Химки. Он расположен на берегу канала им. Москвы. Здесь находятся детские и спортивные площадки, рестораны и концертные площадки. При желании можно посетить смотровую площадку. Более того, на территории общественного пространства обустроена площадка для выгула собак.

В парке расположена зона для активных занятий спортом: скейт-парк и памп-трек для подростков и взрослых любителей экстрима, а для детей оборудовали веревочный парк и скалодром. Рядом находится столы для настольного тенниса. Кроме того, есть площадка для танцев и йоги. В парке установлено пять второстепенных входных групп, размещены новые скамьи, урны и места для велопарковки.

Прогуляться по парку можно по адресу: Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, 2А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.