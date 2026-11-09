Парк «Городок» в Рузе вновь откроют для посетителей

Парк культуры и отдыха «Городок» в Рузе планируют восстановить к середине ноября после последствий непогоды. Ход благоустройства 9 ноября проверил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк «Городок» закрыли минувшим летом из соображений безопасности после непогоды. Часть деревьев упала, другие накренились и угрожали обрушением.

Сейчас строители восстанавливают инфраструктуру и смотровые площадки, убирают аварийные деревья. Парк должен вернуть прежний облик к середине ноября.

«Сегодня с коллегами оценили ход работ. Начало зимнего сезона жители и гости Рузы встретят в уютном и гостеприимном «Городке». Кроме того, техника парка уже во всеоружии и готова справиться даже с самыми обильными снегопадами», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин отметил, что парк любим несколькими поколениями ружан. По его словам, задача — не только восстановить территорию после непогоды, но и сделать ее лучше, вернув жителям место для прогулок, семейных выходных и городских мероприятий.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.