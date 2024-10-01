Парк Фабричный Подмосковья вошел в топ-5 по посещаемости на прошлой неделе

С 23 по 29 сентября парк Фабричный посетили 33,1 тыс. человек. Парк занял пятое место по посещаемости парков на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк Фабричный — один из самых красивых парков городского округа Истра. Посетители парка могут приятно провести время в уютных беседках или на танцевальных и спортивных площадках. Дополнительно, в парке функционирует летняя эстрада на 300 мест, где регулярно проходят разнообразные мероприятия.

Одним из последних нововведений стал детский автогородок, открытый в 2022 году, где дети могут учиться правилам дорожного движения в миниатюрной имитации уличного движения, оборудованной всем необходимым: от дорожных знаков до железнодорожного переезда с работающими светофорами и шлагбаумом.

Парк расположен по адресу: городской округ Истра, г. Дедовск, улица Гагарина. Открыт для посещения круглосуточно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.