Парк «Елочки» в Наро-Фоминске ждет комплексное обновление
Фото - © Администрация Наро-Фоминского г.о.
В Наро-Фоминске концепция благоустройства лесопарка «Елочки» для создания комфортной территории массового отдыха жителей разработана и прошла стадию защиты. Нарофоминский лесной массив включен в проект губернатора Московской области «Парки Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На днях в территориальном управлении Наро-Фоминск состоялось детальное обсуждение проекта. Его провели председатель окружного совета депутатов Геннадий Пензов, начальник теруправления Евгений Клюшкин, его заместители — Дмитрий Утва и Ольга Серегина, и представители экспертной организации. Ничего не упустить из намеченного, учесть каждую мелочь, определить возможности и найти конструктивные решения необходимо для следующего этапа — заказа проектно-изыскательных работ.
Уже сейчас запланировано обустройство лыжной трассы с освещением, детских игровых и спортивных зон, беговых, роликовых и велодорожек, территорий спокойного отдыха, а на въезде — большой парковки. В зоне мемориального комплекса бойцам и командирам 201 Латышской дивизии кроме реконструкции предусмотрена возможность благоустройства площадок для проведения патриотических акций, военно-патриотических игр и других мероприятий.
«Мы уверены, что любимое место массового отдыха горожан получит достойное обновление и станет еще притягательнее для всех», — сказал начальник теруправления Евгений Клюшкин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.
«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.