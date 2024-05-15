Парк «Дружба» между Люберцами и Москвой планируют начать создавать в 2024 г

В текущем году планируют начать работы по созданию парка «Дружба», прилегающего к озеру Черное, он соединит городской округ Люберцы и Москву, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Самым значимым и масштабным в 2024 году станет совместный проект Москвы и Подмосковья по созданию парка «Дружба», прилегающего к озеру Черное. Его реализация стала возможна благодаря соглашению, достигнутого между губернатором МО Андреем Воробьевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным осенью 2023 года. Сейчас активно ведется работа по проектированию парка, работы по которому запланированы на 2024–2025 годы. Эта территория стремительно развивается и нуждается в особой заботе, ведь она окружает озеро, богатое разнообразными редкими растениями и птицами», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что в прилегающих к озеру районах со стороны Москвы и Люберец проживает более 160 тыс. населения. Озеро располагается на площади 20 га.

«Нашей задачей было организовать жителям двух берегов возможность комфортного и безопасного подхода к соцобъектам, метро и просто приятных прогулок. О создании моста неоднократно просили жители микрорайона Зенино. Строительство пешеходного моста «Дружба» соединит Подмосковье и Москву. На территории столицы появятся благоустроенные зоны для отдыха, спортивный кластер со скейт-парком. Со стороны мкр. Зенино планируется красивая пешеходная зона с амфитеатром, парковыми качелями, шезлонгами, смотровыми площадками, а также зоны для детских игр и занятий спортом», — пояснил Волков.

По его словам, при работе над проектом учитывалась имеющаяся флора и фауна, поэтому вокруг озера предусмотрено создание тихих зон для прогулок и наблюдением за природой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.