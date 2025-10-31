Парящий мост в московском Зарядье продолжают ремонтировать
На Парящем мосту в московском Зарядье все еще ведутся ремонтные работы. Команда профессионалов начала замену деревянной обшивки любимой у туристов локации, сообщает ТВ Центр.
Предварительно рабочие убрали изношенный за восемь лет древесный покров. В настоящее время, половина прогулочной зоны сооружения покрывается досками из сибирской лиственницы.
Новое покрытие повысит уровень безопасности для гостей Парящего моста. Общий объем работ равен 700 квадратным метрам.
Завершение восстановительных работ запланировано к началу нового зимнего сезона.
