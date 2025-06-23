Париться «по-взрослому»: пенсионер из Хохломы поделился секретом долголетия

Мужчина является ветераном труда, родился и всю свою жизнь он прожил здесь, в селе Хохлома Ковернинского округа в одном доме. Виктор был тринадцатым ребенком в семье, за все время здание, конечно, перестраивалось, но фундамент остался тот же. Когда началась война, Шишанову было всего 11 лет.

Также мужчина отметил, что хорошо помнит голод в то время. Тогда людям приходилось есть кору дуба, колхозники трудились за трудодни, женщины в плуг впрягались, а на огороде сажать нечего было. По мнению ветерана, на его памяти сейчас самое лучшее время для жизни.

Его внук Сергей рассказал, что после войны дедушка трудился сапожником, вся Хохлома ходила в его тапках. Также он очень любил все новинки техники, у него у первого в городе появился велосипед, всю жизнь у него были мотоциклы, после 80 лет мужчина стал ездить на трехколесном электровелосипеде, а в 92 сел за электроскутер.

Виктор более 50 лет жил в браке с Галиной Васильевной Шишановой, они вместе вырастили двоих сыновей и дочь. К сожалению, супруга скончалась раньше, поэтому сейчас ветеран живет один, его часто навещают внуки. От помощи социальных работников Шишанов пока отказывается, он самостоятельно ездит в магазин на своем скутере, сам готовит себе еду, поддерживает чистоту в доме.

«Дедушка очень любит париться в бане, причем „по-взрослому“, без скидки на возраст. И когда я приезжаю, от души его веничком обрабатываю. А еще он с юности и по сей день увлекается шахматами. Может, поэтому у него по-прежнему хорошая память», — рассказал внук.