Парфюмеры Москвы представили ароматы технического суверенитета и русского быта

Столичные производители разрабатывают и выпускают для москвичей ароматы, в которых необычно сочетаются классические и современные ноты. В ассортименте предприятий — духи, ароматические свечи и диффузоры. Эти уникальные продукты передают атмосферу города и его культурные особенности, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что благодаря поддержке города производители парфюмерии внедряют инновации, закупают новое оборудование и расширяют линейку продукции. Оригинальные творения московских брендов пользуются большим спросом у горожан.

«Например, одна компания разработала аромат технологического суверенитета. Другое предприятие создает духи, напоминающие образ русской природы и быта», — отметил Гарбузов.

Так, московский бренд VDOHNI совместно с Российским химико-технологическим университетом им. Д. И. Менделеева и производителем компьютерной техники «Инферит ОС» (ГК Softline) создал парфюм, олицетворяющий технологический суверенитет.

Студенты и эксперты парфюмерного дома разработали сложный многогранный аромат. Он отражает идеи операционной системы «МСВСфера» и дух IT-сферы в целом: независимость в технологиях, стабильность, сочетание традиций и инноваций. Этот запах будут использовать на мероприятиях и демонстрационных стендах компании, а также добавлять в виде аромастикеров в устройства «Инферит».

«Мне как парфюмеру, всегда интересно воплощать через аромат то, что не имеет отношение к парфюму. Сейчас в целом очень популярны коллаборации гастрономии и ароматов, искусства и ароматов, а вот технологии и ароматы — это что-то совсем новое. Через парфюм можно рассказывать истории», — рассказала основатель парфюмерного бренда Полина Казакова.

Она добавила, что в проекте с «МСВСфера» мы передали через запах холод металла и четкость алгоритмов, а также объединили классические материалы с синтетическими нотами, чтобы создать ощущение «цифрового дыхания». Это редкий пример, когда наука и творчество вместе формируют эмоции.

Другая московская компания, VORONOI, вдохновлялась ассоциациями, знакомыми многим, особенно тем, кто вырос в России.

Например, бренд представил аромат, основанный на воспоминаниях о запахе мокрого леса после дождя. Он пробуждает детские эмоции и дает ощущение единения с природой. Еще один парфюм создан под впечатлением от утра на даче — в нем доминируют ноты черной смородины и молодой зелени. Также популярны духи, напоминающие уютное зимнее чаепитие: в них звучат оттенки крепкого черного чая, сушеного малинового листа, чернослива и легкие акценты свежей выпечки.