Парень из Уфы через суд заставил салон красоты покрыть его ногти гель-лаком

В Уфе 25-летний парень обратился в Верховный суд Башкирии с иском против салона красоты, который отказался покрывать его ногти гель-лаком, и выиграл дело, сообщает Mash Batash .

Молодой человек хотел сделать маникюр в салоне SODA, но мастера отказались оказывать ему услугу. В итоге 25-летний парень пожаловался на ситуацию в Роспотребнадзор, написал заявление в полицию и обратился в суд.

Верховный суд Башкирии рассмотрел все материалы дела и встал на сторону уфимца, обязав сотрудников SODA сделать клиенту маникюр, а также выплатить 1500 рублей моральной компенсации.

Однако салон красоты все равно отказывается покрывать гель-лаком ногти парня и намерен подать встречный иск. SODA хочет отстаивать свое право отказать клиенту в услуге на новом заседании, дата которого пока не сообщается.