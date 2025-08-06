Парень из Татарстана занялся сексом с малолеткой и ушел от наказания

В Нижнекамске судья Айзат Мингазов прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в половой связи с 15-летней девушкой. Соответствующее решение появилось в картотеке судебных актов.

Как следует из материалов дела, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о половом сношении или иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Точные обстоятельства отношений между фигурантами не разглашаются — в полиции отказались от комментариев, сославшись на возраст потерпевшей.

Дело поступило в суд в середине июня 2025 года, а уже через месяц было прекращено на основании примирения сторон. Заседание проходило в закрытом режиме, что исключило доступ к подробностям процесса.

Это уже второй аналогичный случай в Нижнекамске за короткий срок. Ранее другой судья с той же фамилией, но иным именем также прекратил уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней.