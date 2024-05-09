Парад Победы начался в Москве на Красной площади

Главный военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в четверг, 9 мая, на Красной площади в столице. Он продлится порядка двух часов.

Трансляция будет в прямом эфире на Первом канале, «России 1», РЕН ТВ, НТВ и других федеральных каналах. Также прямой эфир будет доступен в интернете — на официальных сайтах СМИ и социальных сетях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в параде примут участие более 9 тыс. человек и более 70 единиц техники, а также две авиационные группы.

Перед началом события на Красную площадь вынесут флаг России и Знамя Победы. Президент РФ Владимир Путин обратится с торжественной речью к россиянам. Затем собравшиеся отдадут дань уважения погибшим воинам и труженикам тыла минутой молчания.

Парад начнут пешие расчеты — полки, роты, батальоны, которые разделят по видам войск ВС РФ. По Красной площади также пройдут участники специальной военной операции.

В нынешнем году на парад Победы прибыли лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, Гвинеи-Бисау, Лаоса и Кубы.