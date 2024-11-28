Парад Дедов Морозов и Снегурочек состоится в Ленинском округе 1 декабря

Ежегодный парад Дедов Морозов и Снегурочек состоится в Ленинском городском округе в воскресенье, 1 декабря, в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Участники акции пройдут традиционным маршрутом — от Советской площади до кинотеатра «Искра». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Шествие новогодних волшебников уже в 9-й раз будет проводиться в Видном в первый день календарной зимы. Оно стартует в 17:00. Жители Ленинского округа в праздничных тематических костюмах под музыкальное сопровождение пройдут к площади у «Искры», где зажгут огни на главной елке муниципалитета», — рассказали в пресс-службе.

Также там уточнили, что 1 декабря в рамках областной акции «Зажги елку» иллюминация включится и в других локациях Ленинского округа: в микрорайонах «Зеленые аллеи» и «Купелинка», на улице Фокина и в Расторгуевском парке в Видном, в жилых комплексах «Пригород Лесное», «Бутово Парк 2», «Восточное Бутово», а также в Горках Ленинских, Молоково, Новодрожжино, Мамоново, Развилке, поселках Совхоза им. Ленина и Володарского. На всех площадках жителей ждут интерактивные праздничные программы, организованные муниципальными учреждениями культуры. Кроме того, 2 декабря мероприятия, посвященные началу зимы, состоятся в деревне Калиновка, 5 декабря — в поселке Петровское, 7 декабря — в Измайлово и «Южной Битце».

Всего в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в Ленинском округе проведут более 600 мероприятий, 200 из них — в городских парках. Ранее сообщалось, что 1 декабря в парках Подмосковья состоится открытие зимнего сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.