Папа римский канонизирует подростка Карло Акутиса, умершего от лейкемии

Карло Акутис появился на свет в 1991 году. Его родители не были религиозными, но мальчик с детства проявлял интерес к католической вере. Он регулярно посещал мессу и ежедневно молился. В подростковом возрасте Карло начал разрабатывать веб-сайты для католических организаций. Один из его проектов был посвящен систематизации чудес, признанных церковью.

В 2006 году 15-летний Карло умер от лейкемии. На его похороны пришло множество людей, которым он помог при жизни. После смерти тяжелобольные начали молиться ему о выздоровлении. Церковь провела эксгумацию и перенесла тело подростка в город Ассизи, где Карло был облачен в современную одежду и помещен в церкви Санта-Мария-Маджоре. С тех пор его тело ежегодно привлекает сотни тысяч посетителей.

Его мать начала передавать личные вещи сына церкви. Осколок от его кровати, обрывок свитера и простыни были помещены в сейф в часовне в Риме. Пряди волос Акутиса разослали в церкви по всему миру. Хотя некоторые католики считают почитание таких реликвий необычным, они признают, что это привлекает молодежь.

Ватикан подтвердил два посмертных чуда по молитвам к Карло: исцеление мальчика из Бразилии от болезни поджелудочной железы и спасение студента из Флоренции от кровоизлияния в мозг. Это открыло путь к канонизации подростка. Через 18 лет после его смерти папа римский провозгласит его святым на площади Святого Петра. Карло станет первым святым, родившимся в 1990-х и жившим в эпоху интернета.