ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» оштрафовали за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на сумму 310 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг по предоставлению кредита без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения управление установило, что указанная реклама не содержала существенную информацию об условиях оказания финансовых услуг, в том числе информацию о полной стоимости кредита.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5, части 1 статьи 18, части 3 статьи 28 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

В завершении мероприятия с докладом по вопросам судебной практики Московского областного УФАС России выступил начальник правового отдела Московского областного УФАС России Ваха Мусаев и привел статистику принимаемых судами решений.

«В I полугодии 2024 года в судах обжаловалось 151 решение управления. 127 решений управления признаны судом законными, 24 решения отменены. Большинство исковых заявлений подаются на решения в сфере закупок, часто обжалуются решения по антимонопольным делам и постановления о привлечении к административной ответственности», — заключил он.