сегодня в 10:06

ПАО «Совкомбанк» оштрафовали на 410 тыс рублей за нарушение закона о рекламе

Суд поддержал постановление Московского областного УФАС РФ о нарушении ПАО «Совкомбанк» Закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им СМС-сообщения рекламного характера без предварительного согласия на получение рекламы.

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении управление вынесло постановление о привлечении ПАО «Совкомбанк» к административной ответственности в виде штрафа в размере 410 тыс. рублей.

Общество не согласилось с постановлением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ПАО «Совкомбанк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-458/2024).

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.