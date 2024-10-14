Пандусы и специальная подсветка: в популярном парке Москвы обустроили экомаршрут

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В «Парке Яуза» Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы обустроили экомаршрут. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, в 2024 году проводится благоустройство двух участков парка, сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Экомаршрут появился на участке вдоль Сельскохозяйственной улицы. Бюрюков отметил, что в этом году пространство обновляют также вдоль Тенистого проезда. На участке вдоль Сельскохозяйственной улицы, по словам замглавы Москвы, ведется уже второй этап работ.

«В рамках проекта отремонтировали старый участок экомаршрута и обустроили новый, теперь его общая протяженность составляет почти 2,1 километра»», — отметил Бирюков.

Экомаршрут сделан на свайном основании, благодаря чему работы прошли почти без разрытий. Настил оборудован перилами, обшит специальной террасной доской и устойчив к повреждениям.

Отремонтированный участок вдоль Сельскохозяйственной раскинулся почти на километр и проходит по двум берегам Яузы. Для безопасного входа на тропу сделали лестничные спуски, совмещенные с пандусами — ими смогут пользоваться маломобильные граждане.

Также на тропе в «Парке Яузы» появилась архитектурно-художественная подсветка с теплым и мягким освещением.