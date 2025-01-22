Памятный митинг состоялся на Аллее Славы в Ленинском округе

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Мы помним о вас, дорогие ребята, которые сражались на полях Подмосковья. Это не просто дата в календаре, это символ мужества, стойкости и единства нашего народа. Поклон еще за тех, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции, защищая нас и нашу страну, а также, исполняя долг перед отечеством», — обратилась в ходе митинга заместитель главы городского округа Татьяна Квасникова.

В пресс-службе рассказали, что почтить память павших героев и возложить цветы к Вечному огню на Аллее Славы собрались жители муниципалитета, представители администрации, депутатского корпуса, областной организации ветеранов и общественных организаций.

«Подвиг наших граждан навсегда останется в памяти, который дает возможность беречь, соблюдать традиции и устои нашей Родины. Никто никогда не смог и не сможет победить нашу страну, потому что мы чтим и соблюдаем основные каноны: преданность, патриотизм, любовь к нашей Родине и сила духа, которой обладают наши жители. Победа всегда будет за нами. Такие мероприятия очень важны и ценны для воспитания молодого поколения», — добавил заместитель председателя Совета депутатов Валерий Черников.

В этот день 19-я стрелковая дивизия, входившая в состав 5-й армии Западного фронта под командованием генерал-майора Николая Дронова, освободила Уваровку — последний опорный населенный пункт противника в Московской области, что послужило полным освобождением территории от оккупантов.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.