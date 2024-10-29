Памятный мемориал «Не сдаюсь» открыли в Ногинске

В Ногинске появился мемориал «Не сдаюсь», который создан на средства неравнодушных граждан, сообщает корреспондент РИАМО.

Он увековечивает память о воине (собирательный образ), который предпочел погибнуть в бою, не сдавшись врагу. Мемориал отличается уникальностью и реалистичностью. Это изображение раненого воина, потерявшего ногу в бою и держащего гранату в руке. Оно запечатлевает последние мгновения жизни перед самоподрывом.

Образ воина объединяет различные религиозные традиции, что отражено в деталях скульптуры.

Автором идеи стал русский офицер, принимавший участие в Крымских событиях и в событиях 2014 года в Славянске, Егор Федорцов. С начала спецоперации он вместе с командой инструкторского корпуса «Дружина» выезжает в зону боевых действий, чтобы проводить инструктажи и гуманитарные миссии.

Над мемориалом работали скульпторы Филипп Хаталах, Сергей Хаталах, Владимир Хаталах и Александр Парамонов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.