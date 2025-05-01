Памятные таблички с именами ветеранов ВОВ появились на фасадах домов в Пушкинском

Подмосковные муниципалитеты присоединились к масштабной всероссийской акции, которую инициировал Владимир Путин. На заседании российского организационного комитета «Победа», которое состоялось 15 января, президент рекомендовал обеспечить размещение именных информационных табличек по месту проживания ветеранов.

«Таблички, которые вывешиваются на домах, с именами ветеранов — это не просто дань времени. Это важное связующее звено между поколениями, напоминание всем, особенно молодежи, с какими удивительными людьми они живут рядом. Чтобы появилось чувство, осознание, что история — она живая и творится здесь и сейчас. Значение каждого поступка для будущего велико. И мы бесконечно благодарны нашим ветеранам за то, что мы живём, говорим на родном языке и продолжаем писать историю нашей великой страны», — прокомментировал заместитель главы округа Пушкинский Артем Люхин.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.