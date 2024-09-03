Памятные мероприятия прошли в Подмосковье в День солидарности в борьбе с терроризмом

20 лет назад, 1 сентября 2004 года, террористы ворвались в одну из городских школ Беслана республики Северная Осетия. В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них 186 — дети. Подмосковная «Единая Россия» провела памятные мероприятия в День солидарности в борьбе с терроризмом, передает пресс-служба партии.

«Болью в сердце отзывается каждая трагедия, унесшая невинные жизни. Сегодня мы вспоминаем всех жертв террористических атак. Мы также отдаем дань уважения сотрудникам силовых структур, героически погибшим в борьбе с террористами. В нашем мире не должно быть места терроризму и насилию. Все вместе мы делаем все возможное, чтобы предотвратить это зло», — сказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Московской области активисты партии «Единая Россия» ежегодно в этот день вспоминают жертв этой страшной трагедии, унесшей невинные жизни в школе Беслана.

Так, в Жуковском на мемориальном Быковском кладбище состоялось траурное мероприятие, посвященное 20-й годовщине трагических событий в Беслане. В той трагедии погибли уроженцы Жуковского, офицеры МЧС Валерий Замараев и Дмитрий Кормилин. Участвуя в операции по спасению заложников, они отдали свои жизни, чтобы спасти невинных людей.

У памятника погибшим участники сложили бумажных журавлей, символизирующих надежду и мир. Присутствующие почтили память жертв минутой молчания и возложили цветы, выражая глубокую скорбь и солидарность с семьями погибших.

«Беслан стал болью всей страны, напомнив нам о хрупкости мира и ценности человеческой жизни. Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись. Память о тех страшных днях, о погибших детях и взрослых должна жить в наших сердцах и передаваться из поколения в поколение. Это наша общая ответственность — сохранять мир и бороться с любой формой насилия и ненависти», — секретарь местного отделения «Единой России» отметил Юрий Прохоров.

Почтить память безвинных жертв в городе Дмитров у мемориала «Вечный огонь» на Советской площади собрались депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, члены и сторонники партии «Единая Россия», волонтёры Подмосковья, члены Дмитровского отделения «Боевое братство», юнармейцы, ученики гимназии «Логос», а также офицеры 210 ракетного полка во главе с подполковником Дмитрием Симоновым.

«Сегодня, собравшись вместе, мы становимся единым целым, отдаем дань уважения всем, кто был затронут этой ужасной трагедией. Вечная память погибшим. Мы помним!», — сказала Марина Шевченко.

В Павловском Посаде прошел памятный митинг, собравший депутатов «Единой России», активистов и жителей города. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

«Трагедия в Беслане — это рана, которая никогда не затянется в сердцах наших сограждан. Сегодня, держа в руках белых журавликов, мы не просто чтим память погибших — мы показываем, что их героизм и их страдания никогда не будут забыты», — отметил депутат Совета депутатов фракции «Единая Россия» Наталья Золина.

После чего активисты Молодой Гвардии Единой России Павлово-Посадского городского округа провели акцию «Деревья памяти». Они организовали инсталляции в виде деревьев, на которых поместили бумажных журавлей.

В городском округе Королев прошло памятное мероприятие у Мемориала Славы. Партийцы и сторонники «Единой России» возложили цветы к вечному огню и почтили память ушедших минутой молчания.

«Мы должны помнить о тех, кто потерял жизнь в результате безумного насилия. Крайне важно продолжать говорить о мире, любви и дружбе, тем самым укрепляя наши общие ценности и противостоя страху. Каждый из нас несёт ответственность за то, чтобы сохранить память о жертвах терактов и сделать всё возможное для предотвращения новых трагедий», —прокомментировала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Волкова.

Трагедия в Беслане унесла жизни 334 человек, среди которых было 186 детей. Захват заложников в школе № 1 города Беслана стал одним из самых жестоких терактов в истории. Эта трагедия навсегда оставила глубокий след в сердцах людей, и каждый год в этот день по всей стране проходят мероприятия, посвященные памяти погибших.