Памятные медали к 80-летию Победы в ВОВ вручили ветеранам в Можайске

В актовом зале поселкового Дома культуры собрались уважаемые ветераны, их родные и местные жители. Все, кто пришел на это мероприятие, так или иначе знакомы с ужасающими историями военного времени. В торжественной обстановке почетным гостям мероприятия были вручены памятные медали и сказаны самые теплые слова благодарности, сообщает пресс-служба администрации Можайского округа.

«Вы — хранители нашей истории, и ваш опыт учит нас ценить мир и стабильность. В этот знаменательный день хотелось бы от всего сердца поблагодарить вас за вашу службу, мужество и стойкость. Пусть мир и благополучие царят в ваших домах, а каждый новый день будет приносить радость. С праздником вас, дорогие ветераны!» — поздравил присутствующих депутат совета депутатов округа Александр Паршин.

В годы Великой Отечественной войны в поселке была восстановлена швейная фабрика, которая на протяжении многого времени обеспечивала фронт военным обмундированием и плащ-палатками. Также здесь работала прачечная, обслуживающая военнослужащих прифронтовой зоны и раненых в госпиталях.

2025 год — в России объявлен годом защитника Отечества. Такое решение было принято в связи с юбилейной датой победы в Великой Отечественной войне и в знак уважения к участникам СВО.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.