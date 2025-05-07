Памятнику военной регулировщице в Истре исполнилось 10 лет

Этот монумент, возвышающийся в поселке Снегири, — словно мост между прошлым и настоящим, напоминает нам о подвиге женщин, чьи руки направляли жизнь на фронтовых дорогах.

Регулировщицы же, застывшие в бронзе, — это символ тысяч безымянных героинь, которые под огнем, в стужу и непогоду, обеспечивали бесперебойную связь фронта и тыла.

Это ежедневный труд женщин, которые стали надежным тылом нашей армии. И их героизм учит нас, что даже в самые темные времена есть место человечности, стойкости и вере. Это наша с вами история, это наша с вами гордость.

Особенно почетно для нашей истринской земли, для наших жителей понимать, что единственный в России памятник военным регулировщицам находится здесь — на 42-м километре Волоколамского шоссе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.