Памятники и мемориалы отремонтируют в Шатуре в юбилейный год Великой Победы

Состояние памятников и мемориалов оценили в муниципальном округе Шатура. Заместитель главы округа Александр Титов и начальник отдела благоустройства Дмитрий Ионов проверили внешний вид мемориалов в поселках Шатурторф, Бакшеево и Черусти. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Шатурторфе заменят постамент и плиту памятника. Здесь также обновят постаменты и мемориальные плиты с именами героев. Для удобства жителей обустроят дорогу к памятнику.

В Бакшееве предстоит заменить основание памятника и отремонтировать дорожки. Также во время ремонтных работ приведут в порядок ограждение.

В Черустях предстоит перепланировка территории. Известно, что новые дорожки выложат плиткой и обустроят сквер. Ремонту подлежит основание памятника.

Сами памятники отремонтируют и покрасят.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте https://may9.ru/ и в Telegram-канале https://t.me/may_9_ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.