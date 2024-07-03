Памятники и мемориальные комплексы привели в порядок в Ленинском округе

Силами муниципального предприятия «Благоустройство» и подрядных организаций Ленинского городского округа приведены в порядок памятники и мемориальные комплексы на территории муниципалитета, рассказала пресс-служба администрации.

«Места, посвященные военным сражениям, а также прилегающие к ним территории, убрали от мусора, отремонтировали различные элементы, мраморные плиты почистили и отполировали, обновили ограждения и клумбы, провели различные покрасочные работы и многое другое. Перечень работ был составлен индивидуально по каждому памятнику», — сказал директор МБУ «Благоустройство» Дмитрий Черкасов.

Все работы проведены в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Также в рамках данного мероприятия в округе было обновлено асфальтобетонное покрытие, модернизированы и обустроены детские игровые площадки, заменены малые архитектурные формы, а также проведены другие работы, повышающие комфортность проживания жителей городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.