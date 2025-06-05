Памятник «Военным летчикам» в Новом Городке отремонтируют летом 2025 года

В 2025 году в Одинцовском округе приведут в порядок памятник-монумент «Военным летчикам», расположенный при въезде в поселок Новый Городок, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Последний раз объект капитально ремонтировали в 2014 году, с тех пор силами подрядной организации проводился только мелкий ремонт облицовочного покрытия. Как сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, восстановление памятника должно завершиться до конца лета 2025 года.

«Обсудили будущие работы с Виктором Фёдоровичем Свищевым, председателем Совета ветеранов Кубинского авиагарнизона им. Кожедуба. Специалисты здесь полностью заменят гранитные плиты, починят флагшток, отреставрируют модель самолёта и обновят мраморную панель с изображением летчика. Также установим лавочки, высадим цветы и создадим перед памятником Вечный огонь. Работы начнутся 23 июня, сразу после Дня памяти и скорби, и должны быть завершены до осени», — сообщил Андрей Иванов.

Добавим, что памятник-монумент в Новом городке был установлен в октябре 1967 года личным составом войсковой части 45809. Автор памятника — ефрейтор В. А. Кушнир.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.



«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.