Памятник Трампу хотят установить в Москве

Агентство «Главпиар» направило президенту России Владимиру Путину официальное обращение с просьбой наградить Дональда Трампа за победу в президентской гонке в США, чтобы улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, главе государстве предложили переименовать станцию московского метро «Баррикадная» в «Трампскую» и установить республиканцу памятник в российской столице, сообщает «Москвич Mag» со ссылкой имеющееся в своем распоряжении обращение.

Переименовать «Баррикадную» просят временно. Выбор этой станции объяснили тем, что именно рядом с ней находится посольство США. Если «Баррикадную» переименуют, то это будет символически означать, что между РФ и США пропали «баррикады».

Компания также предложила установить памятник Дональду Трампу рядом с бронзовым бюстом Владимира Путина в музее РАХ на Пречистенке. Монумент Трампу можно назвать «Золотой король твитов», считают активисты.

Агентство также предложило подарить Трампу робота из инновационного центра «Сколково», который говорил бы политику «ты великолепен». Таким образом будущего хозяина Белого дома получилось бы еще сильнее расположить к России, уверены авторы обращения.