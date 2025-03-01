Памятник текстильщикам появится в Озерах к столетию города

В рамках подготовки к празднованию столетия города Озеры планируется масштабная программа мероприятий. В их числе — установка памятника текстильщикам на площади Коммунистической, сообщает пресс-служба администрации округа Коломна.

Градостроительное управление администрации уже разработало несколько концепций монумента, которые обсудили на встрече с жителями.

«Активные горожане высказали свои мнения. Разные идеи высказывались, но все сошлись в едином — монумент должен представлять из себя старинный ткацкий станок, из которого выходит текстиль с видами исторической хроники города Озеры», — рассказал заместитель главы городского округа Коломна Сергей Цаплинский.

Важно отметить, что большинство участников встречи предпочли отказаться от изображения конкретных людей на памятнике, чтобы отдать дань уважением ко всем, кто внес вклад в развитие текстильной отрасли в округе. Памятник станет символом благодарной памяти обо всех, чья работа оставила след в истории Озер.

Сейчас концепция памятника дорабатывается с учетом мнений жителей. После чего будет объявлен конкурс на проведение работ. Установка памятника запланирована на август 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.