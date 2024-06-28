Памятник самолету МиГ-25 в Дубне реставрируют

В Дубне идет реставрация памятника самолету МиГ-25. Памятник напоминает жителям и гостям, что Дубна — город создателей авиационной техники, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«МиГ-25 стал первым в мировой истории запущенным в массовое производство истребителем, который смог достичь скорости 3000 км/ч. Особую роль в создании самолета сыграли как раз инженеры и конструкторы ДМЗ», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

За восстановление памятника также взялись специалисты ДМЗ. Технологи подобрали специализированную краску. Сотрудники ремонтно-эксплуатационного цеха и маляры цеха гальванического покрытия нашли время в плотном графике, провели большую подготовку по помывке и грунтовке самолета, теперь занимаются покраской. Для многих, эта работа — дань уважения не только прославленным коллегам, но и родным, которые трудились в прошлом на заводе.

Самолет МИГ-25 был установлен в Дубне по инициативе героя Советского Союза Владимира Кондаурова, ДМЗ и администрации города. Восстановительные работы — это еще один пример взаимодействия команды главы, депутатов и городских предприятий.

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