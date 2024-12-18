Памятник российской журналистке Дарье Дугиной установят в парке Захарово

В парке Захарово Одинцовского округа будет установлен памятник российской журналистке, философу, общественному деятелю, политологу Дарье Дугиной. Монумент планируется разместить рядом с парковым павильоном «Традиция», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В парке Захарово Одинцовского округа будет установлен памятник российской журналистке, философу, общественному деятелю, политологу Дарье Дугиной. Монумент планируется разместить рядом с парковым павильоном «Традиция». Концепцию памятника главе Одинцовского округа Андрею Иванову представил скульптор — выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Союза художников Дмитрий Александров.

«Монумент появится рядом с павильоном „Традиция“ и станет важным символом памяти о человеке, который оставил глубокий след в современной истории нашей страны. Это будет статуя молодой девушки из бронзы на гранитном постаменте, символизирующем край обрыва. Общая высота композиции составит 3,5 м. Вокруг памятника сделаем небольшой сквер: уложим брусчатку, установим скамейки, высадим деревья и организуем направленное освещение на статую. Вдоль дорожки, ведущей к памятнику, планируем разместить стенды с рассказом о жизненном пути и мужестве Дарьи. Подготовку площадки начнем уже весной, а открытие памятника запланировано на 20 августа — в годовщину ее трагической гибели», — сообщил Андрей Иванов.

Российская журналистка Дарья Дугина трагически погибла 20 августа 2022 года в результате террористического акта. Девушка активно участвовала в политической жизни страны и работала редактором информационного портала «Царьград», а также сотрудничала с рядом других СМИ. В своих публикациях она часто затрагивала темы политики, культуры и философии, поддерживая идеи традиционного общества. За мужество и самоотверженность Президент России Владимир Владимирович Путин наградил Дарью орденом Мужества посмертно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.