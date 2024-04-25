Памятник природы «Гнездо белого аиста» в Подмосковье поставлен на кадастр

Охранная зона одной из самых маленьких особо охраняемых природных территорий Подмосковья, памятника природы областного значения «Гнездо белого аиста в деревне Высочки», расположенного в городском округе Лотошино, поставлена на кадастр, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«В единый государственный реестр недвижимости внесены сведения об охранной зоне памятника природы областного значения «Гнездо белого аиста в деревне Высочки», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Сведения о границах охранной зоны с разрешенными видами деятельности памятника природы теперь можно посмотреть по публичной кадастровой карте».

Памятник природы появился на кадастровой карте региона в 2016 году. Его площадь составляет всего 0,3014 гектара, однако на такой небольшой территории сохранились ценные природные объекты и достопримечательности, например, одно из самых старых гнезд белых аистов в регионе, которое впервые птицы освоили еще в 1978 году.

«Устанавливая охранные зоны и внося сведения о них в ЕГРН, мы облегчаем доступ жителей к информации о разрешенных и запрещенных видах деятельности в ООПТ, а также способствуем снижению антропогенного воздействия на природные достопримечательности», — добавил Тихон Фирсов», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.