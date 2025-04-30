Памятник отряду партизан с советскими женщинами может появиться во Франции

Во Франции могут поставить памятник в честь женского партизанского отряда, куда в том числе входили женщины из СССР, сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

«Есть несколько совершенно крутых проектов. Я бы выделил историю про отряд „Родина“, это женский отряд французского сопротивления, где были девушки из России и Белоруссии, бежавшие из концлагерей. Они основали свой партизанский отряд. <…> Мы надеемся, что во Франции будет установлен памятник недалеко от горной шахты, на территории того концлагеря», — сказал Примаков.

Он добавил, что с деятельностью Русских домов в зарубежных странах и с перечнем мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте.

В 1940 году Франция, выступавшая против Германии, потерпела поражение, ее армия была разбита. К власти в стране пришел лояльный немецким фашистам режим Виши. Ему противостояло французское сопротивление. Его участники устраивали саботажи и диверсии против немецких фашистов.